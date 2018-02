Shootingstar Christian Pulisic von Borussia Dortmund hat seine Zukunft offen gelassen.

Auf das Interesse englischer Spitzenklubs angesprochen, sagte Pulisic am Rande eines Sponsoren-Events von Nike in London zu ESPN: "Du weißt nie, was passiert." Die Premier League sei "natürlich eine unglaubliche Liga", erklärte der 19-Jährige. Für den Moment konzentriere er sich aber "voll und ganz auf Dortmund".

Christian Pulisic von Borussia Dortmund ist jüngster US-Fußballer des Jahres aller Zeiten

Pulisic hat beim BVB noch einen Vertrag bis 2020. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc möchten unbedingt mit dem vielseitigen Offensivspieler verlängern. Sollte er weg wollen, liegt die Schmerzgrenze der Dortmund-Bosse nach SPORT1-Informationen bei 100 Millionen Euro.

Englands Rekordmeister Manchester United und der FC Liverpool mit Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp werden mit Pulisic in Verbindung gebracht. Auch der FC Bayern soll Interesse an dem Rechtsfuß zeigen.