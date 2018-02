Schalke-Star Max Meyer ist derzeit heiß begehrt. Nun sollen auch der FC Arsenal und Liverpool stark an Meyer interessiert sein, wie der Daily Star berichtet.

Der Vertrag des 22-Jährigen läuft am Saisonende aus, Schalke arbeitet derzeit an einer Verlängerung.

Doch mit den englischen Topklubs droht ernsthafte Konkurrenz für Schalke. So soll Arsenals Teammanager Arsene Wenger Meyer weit oben auf seine Wunsch-Transferliste in diesem Sommer gesetzt haben und bereits dabei sein, ihn von einem Engagement an der Seite von Mesut Özil zu überzeugen.

Neben Arsenal und Liverpool sollen auch Bayern München, Milan und Barca ihre Fühler nach dem Mittelfeldspieler ausstrecken.

Meyer, der seit dieser Saison auf der Position im defensiven Mittelfeld überzeugt, wurde von Schalke zuletzt ein Vertrag mit einem Jahresgehalt von 5,5 Millionen Euro angeboten.

Doch der 22-Jährige will erst Ende März entscheiden, wie es mit ihm weitergeht.