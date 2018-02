Die Zukunft von Marco Reus ist weiterhin ungeklärt. Der Superstar von Borussia Dortmund ist bis Sommer 2019 vertraglich gebunden.

Bislang ist kein Bemühen erkennbar, den Kontrakt beim BVB in nächster Zeit zu verlängern.

Für den deutschen Nationalspieler interessieren sich zahlreiche Top-Klubs. Wie die italienische Sportzeitung Tuttosport berichtet, steigen die Chancen des AC Milan, Reus künftig unter Vertrag zu nehmen.

Grund könnte ein brisanter Sponsorenwechsel sein.

Reus-Wechsel wegen Milan-Sponsor

Die Rossoneri tritt ab kommender Saison nicht mehr in Adidas-Trikots auf, sondern mit einem Schriftzug von Rivale Puma.

Der deutsche Sportartikelhersteller wolle Reus als Testimonial zu Milan zu lotsen, schreibt Tuttorsport. Reus selbst hatte im vergangenen Oktober verraten, dass ihn "vier, fünf Klubs interessieren". Allerdings fühle er sich in Dortmund durchaus wohl.

Für Milan stellt sich ohnehin die Frage, ob sich ein derart teurer Deal bewältigen lässt. Durch die immensen Ausgaben im vergangenen Sommer sind die Italiener mehr denn je an die Vorgaben des Financial Fair Play gebunden.