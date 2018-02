Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick hat im kicker angekündigt, dass Stürmer Timo Werner auch noch in der kommenden Saison in Leipzig spielt.

Werner selbst wollte sich dagegen im SPORT1-Interview nicht festlegen: "Für mich zählt die nächste Saison noch gar nicht. In nächster Zeit steht noch so viel an, ich habe mit RB noch so viel zu erreichen in dieser Saison. Wir wollen wieder in die Champions League, danach steht hoffentlich für mich eine WM an, die ich dann auch gut bestreiten will. Und danach mache ich mir Gedanken, wie es weitergeht."

Aktuell fühle er sich wohl in Leipzig und freue sich, dort zu spielen. "Bisher habe ich ja einen Vertrag, deswegen mache ich mir da keine Gedanken drüber", betonte der 21-Jährige.

Eine direkte Absprache zwischen ihm und Rangnick bestätigte er nicht: "Was heißt Absprache, ich glaube Vertrag ist genug. In dem steht, dass ich noch zwei Jahre hier spielen soll, muss, kann, will. Deswegen denke ich nicht andersweitig."

Laut Rangnick befindet sich Leipzig mit Werner schon in Vertragsgesprächen. Das Arbeitspapier des Stürmers läuft noch bis 2020.