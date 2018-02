Der belgische Nationalspieler Yannick Ferreira Carrasco steht vor dem Abschied von Atletico Madrid und vor einem Wechsel in die Chinese Super League. Das berichten der spanische Journalist Manu Carreno vom Radiosender Cadena Ser und die Sportzeitung Marca.

Dem 24 Jahre alten Flügelspieler soll ein Angebot des chinesischen Erstligisten Dalian Yifang vorliegen. Sein Berater habe von Atletico die offizielle Genehmigung, mit Dalian zu verhandeln. Die Offerte der Chinesen soll sehr konkret sein, sodass Carrasco nicht in Atleticos Kader für das Rückspiel in der UEFA Europa League gegen Kopenhagen am Donnerstag steht.

Die Ablöse für den Belgier, der bei Atletico zuletzt nur zweite Wahl war, soll bei 30 Millionen Euro liegen, Dalian müsste jedoch wegen der Transfersteuer auf ausländische Spieler insgesamt mehr als 50 Millionen Euro zahlen. Das Transferfenster schließt in China am 28. Februar.

Carrasco, dessen Vertrag in Madrid noch bis 2022 läuft, war zuletzt mit mehreren europäischen Topvereinen in Verbindung gebracht worden, darunter auch der FC Bayern München. 2015 war er von AS Monaco nach Madrid gewechselt.