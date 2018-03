Kapitän Andres Iniesta vom 24-maligen spanischen Meister FC Barcelona will seine Entscheidung über einen möglichen Wechsel nach China bis Ende April bekannt geben. Dies teilte der Weltmeister von 2010 nach dem Viertelfinal-Einzug der Katalanen in der Champions League am Mittwoch mit.

"Ich muss abschätzen, was für mich und für den Klub das Beste ist", sagte der 33-Jährige, der mehr als 400 Spiele für Barca bestritten hat, nach dem 3:0 seines Teams gegen den FC Chelsea: "Ich werde die Entscheidung bis zum 30. April dem Verein mitteilen, danach wird es die Öffentlichkeit erfahren."

Iniesta nach China?

Iniesta, der erst im Oktober des vergangenen Jahres seinen Vertrag verlängert hatte, war zuletzt mit Tianjin Quanjian in Verbindung gebracht worden. Der Klub aus dem Reich der Mitte hatte Gerüchte über eine Verpflichtung des Europameisters von 2008 und 2012 aber zuletzt energisch zurückgewiesen.

Spanische Medien hatten zuletzt über einen bevorstehenden Wechsel Iniestas berichtet. Als Ablösesumme waren rund 35 Millionen Euro im Gespräch. Tianjin hatte im Sommer 2016 sowie zu Beginn des Jahres 2017 durch die Verpflichtung von Anthony Modeste vom 1. FC Köln für 29 Millionen Euro sowie den Transfer des belgischen Nationalspielers Axel Witsel (20 Millionen Euro) und des Brasilianers Alexandre Pato (18 Millionen Euro) für Aufsehen gesorgt.