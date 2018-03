Bayern-Star Robert Lewandowski wird immer mal wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht.

Sein ehemaliger Münchner Teamkollege Xabi Alonso rät ihm aber von einem Wechsel ab.

"Er ist definitiv einer der besten Neuner der Welt. Aber ich bin der Meinung, dass er bei Bayern am besten aufgehoben ist", sagte Alonso im Sportbuzzer-Interview. "Er macht jedes Jahr seine Tore, er kennt den Klub, die Liga, er gewinnt Titel. Ob er noch einmal eine andere Erfahrung machen will, muss er selbst entscheiden", so der 36-Jährige.

Lewandowskis Vertrag in München läuft noch bis 2021 und sieht keine Ausstiegsklausel vor. Nach SPORT1-Informationen wollen die Münchner den Angreifer unter keinen Umständen ziehen lassen.