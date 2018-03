Am Saisonende muss RB Leipzig Naby Keita in Richtung Liverpool ziehen lassen. Doch weitere RB-Stars sind in Europa heißbegehrt.

Wie die Sport Bild berichtet, soll Inter Mailand an Emil Forsberg und Marcel Sabitzer dran sein. Bereits in der vergangenen Saison hatte der AC Mailand an Forsberg gebaggert. Sabitzer hatte kürzlich erklärt, dass er nur bei RB verlängert, wenn die Champions League erreicht wird.

Beim Sieg der Sachsen gegen den FC Bayern soll Inter-Scout Ivon de Francesci auf der Tribüne gesessen haben und das Duo beobachtet haben. Auch Bruma soll ihm dabei aufgefallen sein.

Die Nerazzuri sind auf der Suche nach Flügelspielern für die kommende Saison, wo Inter in der Champions League spielen will.