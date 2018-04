Trainer Christian Titz und die Vereinsveranwortlichen des Hamburger SV haben längst die neue Saison im Blick - und aller Wahrscheinlichkeit nach wird der Dino erstmals in der 2. Liga spielen. Nun ist es den Hamburgern aber offenbar gelungen, zwei Juwele des FC Bayern an die Alster zu locken.

Laut Bild soll der HSV bei Manuel Wintzheimer und Lukas Mai in der Pole Position stehen. Bei beiden FCB-Youngster läuft der Vertrag am Saisonende aus.

Stürmer Wintzheimer schoss in 33 Pflichtspiel-Einsätzen (U19, U23) in der laufenden Saison 30 Treffer. In der deutschen U19 erzielte er in acht Einsätzen fünf Tore. Zudem stand der 19-Jährige bereits bei den Bayern-Profis im Champions-League-Kader bei Celtic Glasgow.

Auch Innenverteidiger Mai hat seine Visitenkarte bei den Bayern-Profis schon abgegeben - zumindest im Training. Sollten die beiden Talente tatsächlich beim HSV aufschlagen, hätte der Dino unter anderem Schalke und Wolfsburg ausgestochen.