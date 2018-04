Ramon Calderon, Ex-Präsident von Real Madrid, glaubt, dass die Königlichen Robert Lewandowski vom FC Bayern loseisen können.

"Es gibt keinen Zweifel daran, dass Real ihn gerne haben möchte. Lewandowski hätte jeder gerne in seinem Team", sagte der 66-Jährige der Bild.

Für die Aussagen Karl-Heinz Rummenigges, Lewandowski würde auch im kommenden Jahr noch für Bayern spielen, hat Calderon eher nur ein müdes Lächeln übrig. "Natürlich möchte er, dass Robert bleibt. Aber ich habe das so oft während meiner Zeit als Präsident gehört", so Calderon. Das sei auch bei Cristiano Ronaldo und David Beckham so gewesen. "Am Ende wird immer der Spieler über seine Zukunft entscheiden", meinte Calderon.

Calderon stellte klar: "Wenn Robert weg will, hat Bayern eigentlich keine Chance." Real müsse für Lewandowski aber mindestens 150 Millionen Euro hinblättern.

Unter Calderons Ägide hatte Real unter anderem Cristiano Ronaldo, Arjen Robben, Ruud van Nistelrooy oder Fabio Cannavaro geholt. Dass Robben 2009 zum FC Bayern wechselte, bezeichnete Calderon aus Real-Sicht als einen "Riesen-Fehler."