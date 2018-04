Mit seinem sensationellen Doppelpack beim Einstand hat Zlatan Ibrahimovic schon mächtig Eindruck in der MLS hinterlassen. Wie nun Galaxy-Manager Jovan Kirovski in der "Sports Illustrated" verriet, wäre der Schwede fast in China gelandet - zumindest wenn es nach seinem Berater Mino Raiola gegangen wäre.

"Ist das Ihr Ernst?", soll der berüchtige Italiener gesagt haben, als er das Gehaltsangebot der US-Amerikaner hörte. Während "Ibra" in den kommenden Jahren über 80 Millionen Euro hätte verdienen können, streicht er in Los Angeles nun einen Bruchteil ein

Weil der 36-Jährige aber in seiner langen Karriere schon genug kassierte habe und nicht auf die China-Millionen angewiesen sei, habe sich Ibrahimovic letztlich für L.A. Galaxy entschieden.