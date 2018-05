Ex-Köln-Stürmer Lukas Podolski könnte in die Domstadt zurückkehren

FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle ließ mit seinen Aussagen in der Halbzeitpause in der Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern (1:3) aufhorchen.

Auf die Frage, ob er sich eine Rückkehr zum Effzeh vorstellen könne, sagte zuvor Podolski bei Sky: "Jeder kennt meinen Bezug zum Verein und zur Stadt, da hat sich nichts geändert. Daran wird sich auch nichts ändern. Darum werden wir sehen, was die nächsten Monate und Jahre bringen.

Wehrle schloß eine Rückkehr nicht aus: "Lukas ist ein ganz, ganz wertvoller Teil unserer Geschichte und wird das auch immer sein. Im Fußball darf man gar nichts ausschließen. Wir gehen jetzt in die Zweitligasaison, Lukas hat noch ein Jahr in Japan Vertrag und was der Fußballgott danach entscheidet, das wissen wir beide noch nicht."