Ein Italiener befindet sich angeblich auf dem Wunschzettel von Borussia Dortmund.

Wie Sky UK berichtet, soll Mittelfeldspieler Bryan Cristante von Benfica Lissabon auf der Liste der Dortmunder stehen.

Der 23-Jährige ist aktuell an Atalanta Bergamo ausgeliehen und erzielte für den Dortmunder Gegner in der Europa League 15 Tore in 56 Partien.

Neben Dortmund sollen auch der FC Arsenal, Chelsea, Juventus Turin und Inter Mailand an Crisante dran sein. Doch Bergamo hat eine Kaufoption für den zentralen Mittelfeldspieler, dessen Vertrag in Lissabon noch bis 2019 läuft.