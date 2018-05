Lionel Messi wird in Europa für kein anderes Team mehr die Fußballschuhe schnüren, als für den FC Barcelona. Das versicherte der Superstar der Katalanen in einem Interview mit dem argentinischen TV-Sender El Trece.

"Je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich, in Europa nur für Barca zu spielen", verriet Messi. Dies bedeutet aber nicht, dass der heute 30-Jährige seine Karriere in Barcelona beenden wird: "Mein Traum ist es, eines Tages zu Newell's zurückzukehren, wenigstens für sechs Monate."

Messi hatte seine Karriere bei seinem argentinischen Heimatklub, den Newell’s Old Boys, begonnen, bevor er im Alter von 13 Jahren zu Barca wechselte. Der Klub ist in Rosario beheimatet - dort zieht es Messi am Ende seiner Laufbahn zurück.