Der Vater von Bayern-Verteidiger David Alaba hat die Gerüchte um einen Wechsel seines Sohns zu Real Madrid neu entfacht. "Jeder weiß, dass Real Madrid an David interessiert ist", erklärte George Alaba in der spanischen AS.

Alaba senior weiter: "Wir werden sehen, was im Sommer passiert. Jetzt ist nicht der richtige Moment, um darüber zu sprechen, wer an ihm interessiert ist. Er muss das Saisonende abwarten."

Alaba hat in München noch drei Jahre Vertrag und kann neben der Position des linken Verteidigers auch Innenverteidiger und zentrales Mittelfeld spielen. In der Vergangenheit hatte Real Madrid immer wieder versucht den Österreicher zu verpflichten, doch der FC Bayern blockte stets ab.