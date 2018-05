Der deutsche Nationalspieler Emre Can steht beim FC Liverpool vor dem Absprung.

Auf der Suche nach Ersatz soll Reds-Trainer Jürgen Klopp in Italien fündig geworden sein. Wie UOL Esporte aus Brasilien berichtet, soll Jorginho vom SSC Neapel auf der Wunschliste des FC Liverpool stehen.

Dem Bericht zufolge, sieht der 26-Jährige seine Zeit bei Neapel am Ende und Klopps Liverpool hat ihn als Ersatz auserkoren, sollte Can tatsächlich am Saisonende ablösefrei zu Juventus Turin wechseln.