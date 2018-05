Kasim Nuhu von den Young Boys Bern wird von der halben Bundesliga gejagt.

Nach SPORT1-Informationen wollen Borussia Dortmund, die TSG Hoffenheim und auch Schalke 04 den 22 Jahre alten ghanaischen Innenverteidiger verpflichten, der als großes Abwehr-Juwel gilt.

Als Stammspieler (32 Einsätze, 2 Tore) wurde Nuhu in der letzten Saison unter dem neuen Frankfurt-Trainer Adi Hütter Meister in der Schweiz und kam auch schon in der ghanaischen Nationalmannschaft zum Einsatz.3

Die Nase vorn sollen derzeit die Kraichgauer haben: Nuhu ist nach SPORT1-Informationen ein großer Fan von Trainer-Senkrechtstarter Julian Nagelsmann. Nun soll es nur noch um die Ablöse gehen.

Nuhu wechselte erst Anfang der letzten Saison aus Mallorca zu den Schweizern und hat dort noch einen Vertrag bis 2021.