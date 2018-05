Laut dem Daily Mirror eröffnet Manchester United den Transfer-Poker um Christian Pulisic.

Jose Mourinho will dabei dem FC Liverpool zuvorkommen, die ebenfalls Interesse am US-Star haben, und schnürt für Borussia Dortmund ein verlockendes Transfer-Paket.

ManUnited soll bereit sein, Anthony Martial im Gegenzug in den Signal Iduna Park zu schicken. Zusätzlich soll der BVB noch eine Ablösesumme erhalten.

Wie hoch diese ausfallen würde, lässt die englische Tageszeitung aber offen.

Martial fiel in Manchester in Ungnade und soll aufgrund seines 2019 auslaufenden Vertrags im Sommer zu Geld gemacht werden. In drei Jahren schaffte es der 22-Jährige nicht, seine Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro zu rechtfertigen.

Der Franzose könnte beim BVB im Sturmzentrum sowie auf den Flügeln auflaufen. Der 19-jährige Pulisic steht in Dortmund noch bis 2020 unter Vertrag und soll neben Liverpool auch das Interesse des FC Bayern geweckt haben.