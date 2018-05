Der 1. FC Köln hat für den nächsten Paukenschlag gesorgt.

Der Tabellenletzte hat trotz des feststehenden Abstiegs mit Torwart Timo Horn verlängert. In der vergangenen Woche hatte der Keeper erklärt, auch in der nächsten Saison beim FC bleiben zu wolen - nun setzte er sogar seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag.

Der Kontrakt ist bis 2023 gültig, zuvor wäre er ein Jahr kürzer gelaufen. Offen blieb, ob der neue Vertrag erneut eine Ausstiegsklausel enthält.

"Die Gespräche mit Armin Veh und Alex Wehrle waren sehr gut und haben mich optimistisch gemacht, dass wir unser großes Ziel, den direkten Wiederaufstieg erreichen können. Das hat mich überzeugt, den Weg des FC mitzugehen", sagte der 24-Jährige.

Zuvor hatte Nationalspieler Jonas Hector sich ebenfalls bis 2023 gebunden. Am 26. April hatte der umworbene Horn zunächst erklärt, von seiner Ausstiegsklausel über neun Millionen Euro am Saisonende keinen Gebrauch zu machen. Auch Marco Höger und Marcel Risse haben mittlerweile erklärt, mit dem FC in die 2. Liga zu gehen.