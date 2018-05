Plant PSG im Sommer den nächsten Mega-Transfer?

Offenbar sind die Franzosen hinter Christian Eriksen von den Tottenham Hotspur her. Das berichtet der Daily Express. Dem Bericht zufolge will PSG knapp 115 Millionen Euro für den Dänen in die Hand nehmen.

Bei Paris soll Eriksen für neuen Schwung im Mittelfeld sorgen. Doch es ist fraglich, ob sich die Pariser einen erneuten Transfer in dieser Größenordnung leisten können, denn aktuell ermittelt die UEFA in Sachen Financial Fairplay bei PSG.

Die Franzosen könnten zu Spielerverkäufen im Sommer gezwungen werden, um ihre Bilanz auszugleichen. Nur beim Verkauf eines absoluten Topstars ist wohl Platz für Eriksen.