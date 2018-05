Absteiger 1. FC Köln treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison in der 2. Bundesliga weiter voran.

Als vierten Zugang nahmen die Rheinländer Rechtsverteidiger Benno Schmitz vom Bundesligisten RB Leipzig bis 2022 unter Vertrag.

Zur Ablöse für den 23-Jährigen aus dem Talentschuppen von Meister Bayern München, der in Leipzig noch einen Kontrakt bis 2020 besaß und in der ausklingenden Spielzeit kaum in Erscheinung getreten war (zwei Einsätze), machten die Kölner keine Angaben.