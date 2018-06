Borussia Mönchengladbach gibt im Tauziehen um Niclas Füllkrug noch lange nicht auf, auch wenn alle bisherigen Versuche, den Stürmer von Hannover 96 loszueisen scheiterten.

Jetzt legten die Gladbacher laut Bild ein drittes Mal nach und erhöhten demnach ihr Angebot auf 15 Millionen Euro.

Die Summe könnte auf bis zu 18 Millionen Euro anwachsen, sollten sich die Fohlen für den Europapokal qualifizieren und Füllkrug in die Nationalmannschaft berufen würde.

Die bisherigen Offerten in Höhe von 11 und 13 Millionen Euro scheiterten jeweils am Veto von 96-Boss Martin Kind. Nach den Abgängen von Salif Sane, Felix Klaus und Martin Harnik will der Hannoveraner Präsident aus Furcht vor Fanprotesten keinen weiteren Leistungsträger verlieren.