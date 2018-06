vergrößernverkleinern Oliver Batista Meier erzielte in der letzten Saison 33 Tore in 41 Spielen für die A- und B-Junioren der Bayern © Getty Images

Der FC Bayern will in Zukunft verstärkt auf den eigenen Nachwuchs setzen. Ein Offensiv-Talent spielt in den langfristigen Planungen eine wichtige Rolle.