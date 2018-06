Jürgen Klopp will angeblich an Loris Karius beim FC Liverpool festhalten und den Keeper trotz seiner zwei krassen Patzer im Finale der Champions League wieder in die Spur bringen.

Daher haben man Abstand von einer Verpflichtung von Alisson Becker vom AS Rom genommen. Der Daily Star und der Telegraph berichten zudem, dass der Preis für den angeblichen Wunschkeeper der Reds mit 75 Millionen Euro zu hoch sein soll.

Zuletzt wurde auch Bernd Leno an der Anfield Road gehandelt. SPORT1 hatte allerdings vor einigen Tage erfahren, dass Liverpool kein Interesse am Bayer-Keeper habe.