RB Leipzig rüstet für die kommende Saison weiter auf. Vom FC Sion kommt der Brasilianer Matheus Cunha zu den Sachsen. Das teilte der Klub am Sonntag mit.

Cunha unterschrieb demnach einen Fünfjahresvertrag bis 2023 bei RB.

Die Ablösesumme soll laut Bild bei 15 Millionen Euro liegen, damit wäre der 19-Jährige eine Million teurer als Timo Werner, der 2016 für 14 Millionen Euro vom VfB Stuttgart kam.

"Matheus Cunha ist ein hochinteressanter Stürmer, der mit seinem Alter, seiner Schnelligkeit und seinem Offensivdrang sehr gut in unsere Philosophie passt. Vor allem im Torabschluss zeigt er große Qualitäten", sagte Sportdirektor Ralf Rangnick.

Cunha erzielte in der vergangenen Saison in 29 Ligaspielen für Sion zehn Tore und bereitete acht weitere vor. Der Offensivspieler ist nach Nordi Mukiele und Marcelo Saracchi der dritte Neuzugang der Leipziger in diesem Sommer.