Thomas Tuchel soll PSG endlich zu einem international erfolgreichen Top-Klub machen. Schalten und walten wie er will, darf der deutsche Trainer vor allem in Sachen Transfers bisher allerdings nicht - dem Financial Fairplay sei Dank.

Laut französischen Medienberichten haben die Pariser von der UEFA die Auflage erhalten, bis Ende Juni rund 51 Millionen Euro einzunehmen, um einer Strafe und damit auch einem möglichen Ausschluss aus der Champions League zu entgehen.

Dank Yuri Berchiche hat PSG dieses Ziel nun offenbar erreicht: Wie L'Equipe berichtet, zahlt Athletic Bilbao eine Ablöse in Höhe von rund 20 Millionen Euro, um den 28 Jahre alten baskischen Linksverteidiger zu seinem Jugendverein zurückzuholen.

Berchiche war erst im vergangenen Sommer von Real Sociedad nach Paris gewechselt. Bei PSG kam er in 22 Liga-Einsätzen auf zwei Tore und drei Vorlagen, in der Champions League stand er nur zwei Mal auf dem Platz - spielte im Achtelfinale gegen Real Madrid aber jeweils 90 Minuten durch.

Zusammen mit den Transfers von Odsonne Edouard zu Celtic Glasgow (rund zehn Millionen Euro Ablöse) und Javier Pastore zu AS Rom (Bild, rund 24 Millionen Euro Ablöse) hätte PSG die benötigten 51 Millionen Euro zusammen - und Tuchels derzeit größtes Problem wäre erst einmal aus der Welt.