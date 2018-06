Real Madrid steht offenbar kurz vor der Verpflichtung eines Brasilien-Juwels. Wie die Marca berichtet, haben sich die Königlichen mit Stürmer Rodrygo auf einen Wechsel in die spanische Hauptstadt geeinigt.

Auch mit Rodrygos Klub haben sich die Madrilenen dem Bericht zufolge bereits auf eine Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro geeinigt. Damit sticht Real offenbar den FC Barcelona aus, der auch ein Auge auf den Brasilianer geworfen haben soll.

Der 17 Jahre alte Rodrygo erzielte in der laufenden Saison in 15 Spielen sechs Treffer und bereitete zwei weitere vor. Zuvor hatte Madrid bereits Stürmer Vinicius Junior für 45 Millionen Euro verpflichtet, der gemäß FIFA-Statuten am 12. Juli zum Champions-League-Sieger stoßen wird. Rodrygo könnte frühestens am 9. Januar 2019 nach Spanien wechseln.