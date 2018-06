Antoine Griezmann könnte Atletico Madrid schon bald verlassen. Er wird immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht, es soll nur noch um die Höhe der Ablöse gehen. Die Klub-Bosse bereiten sich deswegen schon mal auf einen Weggang vor.

Nachfolger für Griezmann soll laut der spanischen Sportzeitung El Mundo DeportivoEdinson Cavani von Paris Saint-Germain werden. Demnach hat sich die Vereinsführung bereits mit dem Uruguayer getroffen.

In Paris holte Cavani drei Titel in dieser Saison und schoss in 48 Spielen 40 Tore für den Bonzen-Klub. Allerdings war sein Verhältnis zu Star-Einkauf Neymar immer wieder angespannt. Beide stritten sich mehrfach öffentlich, wer die Elfmeter für PSG schießen darf.