BVB: Andre Schürrle vor Wechsel zu FC Fulham in die Premier League

Der Wechsel von BVB-Profi Andre Schürrle auf die Insel steht offenbar unmittelbar bevor.

Wie Sky UK berichtet, soll Schürrle am Mittwoch beim Londoner Klub FC Fulham, Aufsteiger in die Premier League, den Medizincheck absolvieren. Dortmund hatte den Weltmeister von 2014 am Samstag für Verhandlungen mit anderen Klubs freigestellt. Neben Fulham soll auch Crystal Palace im Rennen um 27-Jährigen gewesen sein.

Der gebürtige Ludwigshafener Schürrle war 2016 für 30 Millionen Euro vom Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg zum BVB gewechselt.