Ante Rebic von Eintracht Frankfurt und Anthony Martial von Manchester United werden als potenzielle Neuzugänge beim FC Bayern gehandelt.

Auf seiner Antritts-Pressekonferenz sagte Bayern-Trainer Niko Kovac über seinen Ex-Schützling Rebic: "Er ist ein toller Spieler, der auch bei der WM liefert. Er würde jeder Mannschaft gut zu Gesicht stehen."

Zu den Gerüchten um Martial äußerte sich Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic etwas kryptischer: "Diese Sachen mit den Verhandlungen sind interne Sachen, die wir nicht nach außen diskutieren. Wenn es was zu verkünden gibt, werden wir das tun." Ein Dementi klingt anders.

Mit Robert Lewandowski, der in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wurde, hat Kovac bereits telefoniert. "Ich habe ihm meine Sicht der Dinge geschildert. Er hat viel für den Klub getan und wird dies auch in Zukunft tun. Jeder Mensch braucht eine Wertschätzung, die habe ich ihm gegeben", so der Kroate.