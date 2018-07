Sturm-Juwel Jann-Fiete Arp spielt offenbar auch in der kommenden Zweitliga-Saison für den Hamburger SV.

Ein möglicher Wechsel zum FC Bayern noch in diesem Sommer ist laut Bild vom Tisch, angeblich steht sogar eine Vertragsverlängerung bis 2020 im Raum. Eine offizielle Mitteilung vom HSV soll es in Kürze geben.

Sollte es tatsächlich zu einer solchen Übereinkunft kommen, würde Arp in der zweiten Liga bei den Hanseaten regelmäßig Spielpraxis bekommen. Dies wäre im Starensemble der Bayern kaum denkbar.

Darum wollen die Bayern Arp unbedingt

HSV: Arp lässt sich nicht hängen

In den vergangenen Monaten wurde immer wieder über einen Wechsel des 18-Jährigen zum Rekordmeister spekuliert. Beim Trainingsstart des HSV war Arp jedoch dabei, in den letzten Trainingseinheiten hinterließ er einen engagierten Eindruck.

Arps derzeitiger Vertrag beim HSV läuft am Ende der Saison aus. Die Hanseaten könnten für den Angreifer, der in der vergangenen Saison in 18 Bundesliga-Spielen zwei Treffer erzielte, daher nur noch in der aktuellen Transferperiode oder spätestens im Winter Kasse machen.

Arp 2020 zu Bayern?

Ein Wechsel zum Rekordmeister ist damit aber längst nicht vom Tisch. 2020 könnte sich Arp, der sich mit dem deutschen Rekordmeister bereits über einen mit 20 Millionen Euro dotierten Vertrag geeinigt haben soll, dann doch noch dem FC Bayern anschließen.

Nachdem sich der Transferpoker zwischen dem HSV und den Münchnern seit Wochen hingezogen hatte, soll Arp selbst auf eine Entscheidung gedrängt haben.

"Wenn du 18 Jahre alt bist und auf einmal von einem großen Verein ein Angebot bekommst, dann kann es schnell passieren, dass du ein bisschen verwirrt bist und nicht mehr so richtig zurechtkommst. Das hat man bei ihm gesehen. Die ganze Situation hat ihn belastet", sagte HSV-Trainer Christian Titz zuletzt bei Sky. "Ich habe jetzt aber das Gefühl, dass er sich so langsam befreien kann und aus der Situation wieder herauskommt. Die Klarheit ist auf der Zielgeraden."