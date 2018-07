Bayer Leverkusen plant weiter mit Leon Bailey.

Der Senkrechtstarter der vergangenen Hinserie wird entgegen des kolportierten Interesses des FC Arsenal und des FC Chelsea bei den Rheinländern bleiben.

"Es gab den ganzen Sommer keine Anfragen für ihn, das sind alles Gerüchte", erklärte Sportchef Jonas Boldt in der Bild.

Der Jamaikaner mit dem unglaublichen Antritt hatte in der vergangenen Rückrunde etwas von seiner Durchschlagskraft eingebüßt. Insgesamt standen für ihn am Saisonende neun Treffer und sechs Vorlagen in 30 Ligaspielen zu Buche. Sein Vertrag bei Bayer läuft noch bis 2022.