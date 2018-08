Josip Drmic steht bei Borussia Mönchengladbach vor dem Abschied.

Der Schweizer WM-Teilnehmer, der in Russland gegen Costa Rica traf, ist nicht mit zum Test gegen Southampton gereist. Offiziell zwar aufgrund Trainingsrückstands, doch die Zeichen deuten auf Trennung.

"Josip kennt die Lage. Wir haben im Zentrum eine enorme Konkurrenzsituation", wird Dieter Hecking in der Fußball Bild zitiert. Neben Neuzugang Alassane Plea und Raffael können auch Thorgan Hazard und Lars Stindl nach seiner Rückkehr in der Spitze spielen.

Drmic hatte sich langer Verletzungspause am Ende der vergangenen Saison zurückgekämpft, vier Treffer in den letzten sechs Einsätzen für Gladbach erzielt und damit den Sprung in den WM-Kader geschafft. Doch bei der Borussia wird er wohl nicht weiter jubel.