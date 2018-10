Cristiano Ronaldo hat Präsident Florentino Perez die Schuld an seiner Flucht von Real Madrid zu Juventus Turin gegeben. "Ich habe im Klub gespürt, besonders vom Präsidenten, dass sie mich nicht mehr so wertgeschätzt haben wie am Anfang", sagte der 33-Jährige dem Magazin France Football.

Ronaldo war im Sommer nach neun Jahren bei Real nach Italien gewechselt. Perez habe ihm nicht mehr das Gefühl gegeben, unersetzlich zu sein, begründete er seinen Entschluss, "das hat in mir Abschiedsgedanken reifen lassen. Ich hatte nie den Eindruck, dass der Präsident mich daran hindern würde, zu gehen".

Wenn es ihm ums Geld gegangen wäre, wäre er nach China gewechselt, meinte Ronaldo, "wo ich fünfmal so viel hätte verdienen können wie hier oder bei Real. Der Unterschied ist: Bei Juventus wollten sie mich wirklich."