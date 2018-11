Zwischen 2007 und 2014 feierte der portugiesische Linksaußen Nani bei Manchester United große Erfolge. Beinahe wäre es aber nicht dazu gekommen. Wie der heute 31-Jährige in einem Interview mit der Bild bestätigte, wollte ihn eigentlich der FC Bayern verpflichten.

"2007, kurz bevor ich Sporting verließ, wollte mich Bayern haben. Damals gab es eine größere Gruppe von Teams, die mich wollten, sehr gute Mannschaften", so der Portugiese. Nani wechselte aber nicht an die Isar, sondern wagte den Sprung in die Premier League.

"Mein Berater und ich haben uns dafür entschieden, weil dort alle Faktoren passten. Wir dachten, dort könnte ich am schnellsten wachsen. Aber die Bundesliga ist trotzdem eine tolle Liga mit guten Mannschaften.”

Anstelle von Nani verpflichteten die Bayern übrigens Franck Ribery.