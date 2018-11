vergrößernverkleinern Nicolas Pepe geht für den OSC Lille in der Ligue 1 auf Torejagd © Getty Images

Nicolas Pepe ist in der Ligue 1 in aller Munde. Der Stürmer des OSC Lille könnte bald zu einem Topverein in die Bundesliga wechseln. Pepe spricht über die Gerüchte.