Eintracht Frankfurts Luka Jovic führt mit zehn Treffern die Torjägerliste der Bundesliga an. Kein Wunder, dass der erst 20-jährige Angreifer auf dem Wunschzettel vieler Topklubs ganz oben steht - auch der FC Bayern soll dazu gehören.

Doch Jovic verliert laut eigener Aussage noch keinen Gedanken an einen möglichen Abschied. "Ich würde nächste Saison gern hier spielen. Wenn wir die Champions League erreichen, werden sie mich hier nicht mehr los", sagte der Serbe der Bild.

Das kolportierte Interesse der Bayern schmeichelt den Torjäger aber dennoch: "Es ist schön, wenn so große Klubs an einen wie mich denken. Aber ich stehe mit beiden Beinen auf der Erde und denke nur an das nächste Spiel."