Der brasilianische Superstar Neymar scheint ein Faible für die Premier League zu haben - und kündigt in überraschender Klarheit an, dass es ihn dort irgendwann hinziehen wird.

"Wir wissen nicht, was morgen passieren wird. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass jeder große Spieler in der Premier League gespielt haben sollte", erklärte der 26-jährige Stürmer auf seinem YouTube-Kanal, wo er Fragen beantwortet. Jeder große Spieler - ein Kreis, aus dem er sich selbst kaum ausschließen wird.

Die Frage nach einem Wechsel nach England stellte übrigens kein Geringerer als Manchester Citys Verteidiger Benjamin Mendy.

Aktuell geht Neymar, der auch immer wieder bei Ex-Klub FC Barcelona gehandelt wird, in Frankreich bei Paris Saint-Germain auf Torejagd, wo er noch einen Vertrag bis 2022 hat und in der laufenden Saison in 18 Pflichtspielen bereits 15 Tore erzielte.