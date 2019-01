Noch steht Timo Werner bei RB Leipzig unter Vertrag, im Sommer könnte sich das aber ändern.

Sollte der Nationalspieler seinen Vertrag bei RB nicht vorzeitig verlängern, steht er nach der Saison zum Verkauf. Als möglicher Abnehmer wird neben dem FC Bayern seit geraumer Zeit auch Borussia Dortmund gehandelt.

Doch der BVB hat offenbar kein Interesse am 22-Jährigen. Wie der kicker berichtet, steht Werner nicht auf dem Einkaufszettel von BVB-Manager Michael Zorc, da er nicht in das taktische Konzept von von Trainer Lucien Favre passt. In dessen 4-2-3-1-System fehlt nach Einschätzung der Verantwortlichen die ideale Position für Werner.

Demnach sind die Schwarz-Gelben stattdessen auf der Suche nach einem Typ Brecher für das Sturmzentrum. Werner hingegen lebt von seinem Tempo.

Dass sein neuer Arbeitgeber wohl nicht Dortmund heißt, dürfte er allerdings verschmerzen können. Nach SPORT1-Informationen kommt für Werner in Deutschland ohnehin nur ein Wechsel zu den Bayern infrage.