Das war dann wohl doch zu viel: Im Spiel gegen Sporting Gijon stand Ex-BVB-Stürmer Michy Batshuayi erstmals seit Wochen wieder in der Startelf des FC Valencia - und stellte sich dabei mehr als unglücklich an. Bereits in der zweiten Minute vergab der 25-Jährige eine hundertprozentige Chance.

Für Trainer Marcelino ist es offenbar die eine vergebene Chance zu viel: Er wechselte Batshuayi bereits zur Halbzeit wieder aus. Nach dem Spiel war Marcelino mehr als verärgert.

"Bei einigen ist meine Geduld am Ende. Wir müssen Leute für vorne holen. Er hat die klarste Chance vergeben, die wir in den letzten sechs Monaten hatten", sagte er.

Die spanische Marca spekuliert bereits, dass das sein letzter Einsatz für Valencia gewesen sein könnte. Nach seiner Zeit in Dortmund hat der FC Chelsea Batshuayi noch bis Saisonende nach Spanien ausgeliehen, doch aufgrund Marcelinos Aussagen könnte diese Intermezzo vorzeitig enden. Als möglicher Ersatz wird Chicharito von West Ham United gehandelt.