Das Rennen um Top-Talent Frenkie de Jong von Ajax Amsterdam ist entschieden. Der Niederländer wechselt im kommenden Sommer für 75 Millionen Euro Ablöse zum FC Barcelona.

Über Bonuszahlungen könnte der Transfer bis zu elf Millionen Euro zusätzlich kosten.

De Jong, an dem auch der FC Bayern und etliche europäische Spitzenklubs interessiert waren, schließt sich den Katalanen nach Saisonende an und erhält einen Vertrag bis 1. Juli 2024. Das bestätigte der Klub aus Spaniens La Liga am Mittwoch offiziell via Twitter.