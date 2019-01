RB Leipzig hat Offensivmann Hannes Wolf von Bruderklub Red Bull Salzburg verpflichtet. Dies gaben beide Vereine am Mittwoch bekannt. Der 19-Jährige erhält bei den Sachsen ab Sommer einen Vertrag bis Juni 2024. Sein Kontrakt in Salzburg wäre noch bis 2020 gelaufen.

"Mit seinen Stärken ist er im offensiven Mittelfeld vielseitig einsetzbar, und wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat, um hier ab Sommer die nächsten Schritte in seiner Karriere zu machen", sagte Leipzigs Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick.

Wolf hat in der laufenden Spielzeit 23 Pflichtspiele für Salzburg absolviert, in denen er auf fünf Tore und neun Vorlagen kam. In der Gruppenphase der Europa League besiegte Wolf die Leipziger mit Salzburger in beiden Duellen (3:2 und 1:0) und lieferte selbst starke Leistungen ab.