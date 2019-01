Der polnische Nationalstürmer Krzysztof Piatek wechselt innerhalb der Serie A zum AC Mailand. Das gaben die Rossoneri am Mittwochabend offiziell bekannt.

Die Mailänder bezahlen 35.000.000 Millionen Euro für den Angreifer. Der Pole soll bei Milan Gonzalo Higuain ersetzen, der sich dem FC Chelsea in der englischen Premier League angeschlossen hat.

Piatek hat in dieser Saison starke 19 Tore in 21 Spielen erzielt. Er kam erst zu Beginn der aktuellen Saison vom polnischen Klub KS Cracovia nach Genua und kostete die Norditaliener damals nur vier Millionen Euro.

In dieser Spielzeit explodierten Piateks Leistungen regelrecht. Ihm gelangen als erstem Serie-A-Spieler seit der Saison 1949/50 acht Tore in seinen ersten sechs Ligaeinsätzen. Aktuell ist er mit 13 Toren in 19 Spielen viertbester Torjäger der höchsten italienischen Spielklasse.