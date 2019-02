Kai Havertz (19) und Julian Brandt (22) spielen auch in der kommenden Saison für Bayer Leverkusen - mit einer Einschränkung. "Jetzt sind wir hier und haben beide Vertrag, also spielen wir nächste Saison weiter gemeinsam für Bayer Leverkusen - Stand jetzt", sagte Teenager Havertz der Bild am Sonntag.

Brandt ergänzte: "Klar ist es eine Anerkennung für einen Spieler, wenn er mit großen Vereinen in Verbindung gebracht wird. Aber kaufen kannst du dir dafür nix."

Wiederholt wurden die beiden Offensivspieler mit nationalen und internationalen Klubs in Verbindung gebracht. Beide haben allerdings langfristige Verträge beim Werksklub: Havertz bis 2022, Brandt bis 2021.