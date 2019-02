Die Zukunft von James Rodriguez ist weiterhin offen, nach dem Achtelfinal-Hinspiel in Liverpool hat sich der Mittelfeld-Star des FC Bayern auch über eine mögliche Rückkehr zu Real Madrid geäußert.

"In Madrid habe ich alles, mein Haus und Leute, die mich lieben", sagte James laut Marca spanischen Medienvertretern von Cadena Cope und Cadena SER. "Ich habe Kontakt mit einigen Spielern von Real Madrid."

James ist noch bis Saisonende von Real an die Bayern ausgeliehen, der deutsche Rekordmeister kann bis Sommer aber noch von einer Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro Gebrauch machen.

"Wir werden sehen, was passiert, aber im Moment habe ich einen Vertrag mit Bayern München", sagte der 27-Jährige. "Ich will einfach die Saison beenden und wir werden sehen, was passiert."

Der Kolumbianer hatte unter Niko Kovac zunächst einen schweren Stand, fiel dann mit einem Außenbandriss im Knie ab November für die restliche Hinrunde aus. Zuletzt setzte Kovac wieder verstärkt auf James.