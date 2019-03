BVB: Michael Zorc glaubt an Verbleib von Marco Reus bis zum Karriereende

Sportdirektor Michael Zorc ist davon überzeugt, dass Kapitän Marco Reus bis zu seinem Karriereende für Bundesligist Borussia Dortmund spielen wird.

"Marco ist Identifikations-Figur und in Dortmund stark verwurzelt. Ich kann und will mir nicht vorstellen, dass er mal für einen anderen Klub spielt", sagte Zorc der Sport Bild.

Der Nationalspieler werde für den BVB immer wichtiger. "Marco ist gereift als Mensch. Er übernimmt mehr Verantwortung als zuvor, auf und abseits des Platzes", so Zorc: "Er hat eine natürliche Autorität und ist von Haus aus nicht der Typ, der ständig auf den Tisch hauen muss."

Reus hatte Dortmund am Samstagabend in der Nachspielzeit zum Sieg bei Hertha BSC (3:2) geschossen und die Bescheidenheit im Titelrennen abgelegt: "Wenn es so läuft wie heute, wird es schwer sein, uns aufzuhalten. Wir werden da sein."