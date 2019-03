Weltmeister Kylian Mbappe bleibt Paris St. Germain auch nach dem erneut frühen Aus in der Champions League treu.

"Ich glaube weiter an das Projekt. Angesichts all der Probleme, die unser Ausscheiden mit sich bringt, hilft es nichts, wenn meine persönliche Situation auch noch für Unruhe sorgt", sagte der Stürmerstar in der TV-Sendung Telefoot: "So, jetzt ist alles klar und präzise."

In den Tagen nach dem Ausscheiden in letzter Minute gegen Manchester United (1:3 im Achtelfinal-Rückspiel nach 2:0 im Hinspiel) hatte es Spekulationen gegeben, Mbappe werde PSG womöglich verlassen.

Der Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel hatte den heute 20-Jährigen für 180 Millionen Euro von AS Monaco verpflichtet.