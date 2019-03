Nicolas Pepe von Lille spricht über seine Zukunft - Wechsel zu Bayern?

Lille-Stürmer Nicolas Pepe wird immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Zuletzt soll er sogar von Bayern-Chefscout Laurent Busser beobachtet worden sein.

Nun äußerte sich der Angreifer gegenüber dem französisischen TV-Sender Canal+.

"Wenn der Moment gekommen ist, werde ich meine Entscheidung treffen. Ob es Kontakt zu den Bayern gab? Auf jeden Fall nicht mit mir. Meine Berater kümmern sich um die Angelegenheiten, ich bin auf das aufregende Saisonende fokussiert. Ich habe keine Präferenz, schaue mir alle Meisterschaften an. In Lille zu bleiben oder woanders hinzugehen, ist für mich dasselbe", sagte Pepe.

Der Vertrag des Nationalspielers der Elfenbeinküste läuft noch bis 2022. In der laufenden Saison steht er bei 17 Toren und zehn Vorlagen in 29 Spielen. Neben den Bayern wird Pepe auch mit zahlreichen weiteren europäischen Topklubs in Verbindung gebracht.