Kylian Mbappe und Co. am Boden. Frankreichs Vorzeigeklub scheiterte am Mittwoch völlig überraschend an Manchester United. Hat das auch Konsequenzen hinsichtlich der Superstars Mbappe und Neymar?

Wie die spanische Tageszeitung AS spekuliert, könnte das Aus in der Königsklasse einen oder sogar beide Offensivstars in die Arme von Real Madrid treiben, da sie erneut gesehen haben, dass mit PSG nichts zu gewinnen ist.

Nachdem Real ebenfalls bereits im Achtelfinale die Segel streichen musste und auch sonst eine katastrophale Saison erlebt, wollen die Königlichen im Sommer richtig investieren. Dabei sollen laut "AS" Mbappe und Neymar ganz oben auf der Liste stehen.