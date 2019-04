Der frühere RB-Coach Ralph Hasenhüttl will sich bei seinem Ex-Klub bedienen, berichtet der Mirror.

In der Winterpause zeigte der österreichische Coach vom FC Southampton bereits großes Interesse an Jean-Kevin Augustin, ein Deal kam aber nicht zustande.

Nach dem geschafften Klassenerhalt sollen die Saints nun einen zweiten Anlauf unternehmen, heißt es in dem Bericht.

Unter Hasenhüttl brachte es Augustin bei RB in seiner ersten Bundesliga-Saison auf starke 18 Torbeteiligungen in 37 Einsätzen.

RB droht Werner und Augustin zu verlieren

In der laufenden Saison kommt der französische Stürmer aber nur auf zehn Scorer-Punkte in 29 Einsätzen. Seit dem Winter durfte der 21-Jährige sogar nur 35 Minuten in fünf Spielen bestreiten.

Seine Zukunft in Sachsen ist trotz eines Vertrags bis 2022 weiterhin ungewiss. Vor zwei Jahren überwies RB an Paris Saint-Germain 16 Millionen Euro.

Unter Wert werden Ralf Rangnick und Co. Augustin allerdings nicht verkaufen, da zudem auch Stürmer-Star Timo Werner vor einem Abschied steht.